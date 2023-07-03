أخبار|فلسطين

شاهد.. المقاومة الفلسطينية في جنين تفجر آليات إسرائيلية بعبوات ناسفة

شاهد_ لحظة استهداف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في جنين
لحظة استهداف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في أحد شوارع مخيم جنين (الجزيرة)
3/7/2023

قال مراسل الجزيرة إن المقاومة في جنين تستهدف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة متطورة، وأضاف المراسل أن اشتباكات قوية تدور في مدينة جنين وأطراف مخيمها الواقع شمال الضفة الغربية.

وذكرت "كتيبة جنين" التابعة التابعة لسرايا القدس وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم وحققت إصابات فيها، وأضافت الكتيبة أن مقاتليها يخوضون معركة شرسة مع قوات الاحتلال.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان "نخوض معركة الدفاع عن مخيم جنين موحدين كتفا بكتف، ولن يفلح العدو الصهيوني في كسر إرادتنا ومخيمنا وسيخرج منه مذلولا مكسورا".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة فجرت عبوة ناسفة لحظة عبور جرافة عسكرية إسرائيلية لمدخل مخيم جنين.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن مقاتليها يستهدفون جنود الاحتلال في جنين بالرصاص، وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات محتدمة تجري بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين عند أبواب مخيم جنين.

وتنفذ قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم الاثنين عملية عسكرية واسعة داخل مخيم جنين، وتشارك فيها أعداد كبيرة من القوات الخاصة وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك".

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الفلسطينية