شاهد.. المقاومة الفلسطينية في جنين تفجر آليات إسرائيلية بعبوات ناسفة

قال مراسل الجزيرة إن المقاومة في جنين تستهدف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة متطورة، وأضاف المراسل أن اشتباكات قوية تدور في مدينة جنين وأطراف مخيمها الواقع شمال الضفة الغربية.

وذكرت "كتيبة جنين" التابعة التابعة لسرايا القدس وهي الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم وحققت إصابات فيها، وأضافت الكتيبة أن مقاتليها يخوضون معركة شرسة مع قوات الاحتلال.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان "نخوض معركة الدفاع عن مخيم جنين موحدين كتفا بكتف، ولن يفلح العدو الصهيوني في كسر إرادتنا ومخيمنا وسيخرج منه مذلولا مكسورا".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة فجرت عبوة ناسفة لحظة عبور جرافة عسكرية إسرائيلية لمدخل مخيم جنين.

تغطية صحفية: "لحظة تفجير جرافة عسكرية لجيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين". pic.twitter.com/wVtHvHvPjl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 3, 2023

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن مقاتليها يستهدفون جنود الاحتلال في جنين بالرصاص، وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات محتدمة تجري بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين عند أبواب مخيم جنين.

وتنفذ قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم الاثنين عملية عسكرية واسعة داخل مخيم جنين، وتشارك فيها أعداد كبيرة من القوات الخاصة وسلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك".