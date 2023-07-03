بين اقتحام واسع وعمليات خاطفة.. نحو 20 نشاطا عسكريا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين منذ بداية العام

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية استخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية، وأسفرت العملية حتى الآن عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، إضافة إلى اعتقال 20 آخرين.

ومنذ بداية العام الجاري 2023 شهدت مدينة جنين ومخيمها نحو 20 نشاطا عسكريا للاحتلال الإسرائيلي تراوحت بين اقتحام واسع وعمليات خاطفة نذكّر بأبرزها:

– في 19 يناير/كانون الثاني اقتحمت قوة خاصة مخيم جنين ثم تبعتها نحو 70 آلية عسكرية، وأسفر الاقتحام عن استشهاد أدهم جبارين من قادة كتيبة جنين ومواطن آخر، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين.

– في 26 يناير/كانون الثاني سقط 10 شهداء فلسطينيين في عملية كبيرة بمحيط مخيم جنين سبقها تسلل لقوة خاصة استخدمت شاحنة مموهة بشعار شركة ألبان.





– في السابع من مارس/آذار سقط 6 شهداء وأصيب 16 آخرون في اقتحام للمنطقة الشرقية من مخيم جنين وأسفر أيضا عن جرح جنديين إسرائيليين.

– في 19 يونيو/حزيران استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون -بينهم طفل- خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين في عملية عسكرية أصيب خلالها 7 جنود إسرائيليين وشهدت تفجير عبوة ناسفة زرعها المقاومون.

– بعد ذلك بيومين استشهد 3 شبان في قصف نفذه الاحتلال بطائرة مسيرة عند المدخل الشمالي لمدينة جنين، مشيرا إلى أنه استهدف خلية مسلحة تابعة لسرايا القدس.

– في الثالث من يوليو/تموز شن الاحتلال الإسرائيلي أوسع عملية عسكرية على جنين ومخيمها منذ عام 2002، وهي العملية التي ما زالت مستمرة.

ويعيش في الضفة الغربية من دون القدس الشرقية نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- منذ العام 1967.