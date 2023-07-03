الهجوم الإسرائيلي على جنين.. مصر وإيران والأردن تندد والخارجية الفلسطينية تدعو أميركا للتدخل

دانت حكومات الأردن ومصر وإيران الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى التدخل لوقف الهجوم.

ونددت وزارة الخارجية الأردنية بالتصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم"، وحذرت الوزارة من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لبحث سبل وقف الاعتداء الإسرائيلي على جنين.

وأشار بيان للخارجية الأردنية إلى أن الصفدي والشيخ بحثا سبل التحرك المشترك عربيا ودوليا "لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير وما يمثله من تهديد للأمن في المنطقة برمتها".

اتصالات فلسطينية

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تجري اتصالات لحشد ضغط دولي لوقف الحرب على جنين ومخيمها، وطالبت بتحرك دولي وأميركي عاجل لوقف العدوان فورا، وحذرت الوزارة من حملة الاحتلال التضليلية للتقليل من جرائم حربه الحقيقية على جنين ومخيمها.

وأبدت وزارة الخارجية المصرية إدانتها للاعتداء الإسرائيلي على جنين، وقالت إنها ترفض بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمدن فلسطينية.

وقالت القاهرة إن هذه الاقتحامات "تسفر عن وقوع ضحايا أبرياء" وفيها "انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية".

وفي إيران، قالت وزارة الخارجية إن التطورات الحاصلة في جنين "أثبتت أن السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر غير رادع وغير مؤثر".

ودانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين، واعتبرها "نموذجا واضحا لإرهاب الدولة".

وفي سياق متصل، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة "للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد".

أعربت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال #الإسرائيلي في مدينة #جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل pic.twitter.com/Zs23v2RReI — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 3, 2023

ودعت المنظمة، في بيان صحفي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة "ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

في حين عبرت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز عن "قلقها البالغ من حجم العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين"، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مخيم جنين المكتظ بالسكان، وطالبته بتأمين وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ المصابين.