نجل شقيق كينيدي يخشى مصير والده وعمه عقب ترشحه للرئاسة الأميركية

حصدت تغريدة لروبرت كينيدي جونيور نجل شقيق الرئيس الراحل جون كينيدي يشكو فيها من عدم حصوله على حراسة أمنية باعتباره مرشحا ديمقراطيا محتملا للرئاسة بالولايات المتحدة الأميركية على 25 مليون مشاهدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا) منذ الجمعة.

وقال كينيدي (69 عاما)، الذي اغتيل عمه الرئيس جون كينيدي ووالده السيناتور روبرت كينيدي، في ستينيات القرن الماضي "منذ اغتيال والدي عام 1968، يتم توفير حماية الخدمة السرية للمرشحين لمنصب الرئيس، ولكن لم يفعلوا ذلك معي حتى الآن".

Since the assassination of my father in 1968, candidates for president are provided Secret Service protection. But not me.



Typical turnaround time for pro forma protection requests from presidential candidates is 14-days. After 88-days of no response and after several…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 28, 2023