بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة مضادة للغواصات، اليوم السبت، بمشاركة غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية، في المياه الواقعة جنوب شبه الجزيرة الكورية، وسط جهود مشتركة لتعزيز الاستعداد ضد التهديدات العسكرية من كوريا الشمالية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية إن التدريبات العسكرية المشتركة -التي جرت قبالة جنوب جزيرة "جيجو"- ركزت على إجراءات التصدي من خلال محاكاة غواصة كورية شمالية، مثل البحث عن الهدف وتعقبه وتحديده.

وأشارت البحرية إلى أن التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات قوات البحرية الكورية الجنوبية والأميركية على المواجهة، وزيادة التوافقية استعدادا لتسلل الغواصات الكورية الشمالية وسط تنامي التهديدات من عمليات كوريا الشمالية الصاروخية.

وأضافت البحرية أن الغواصة الأميركية "يو إس إس أنابوليس" والمدمرة الكورية "يولجوك يي" المزودة بنظام "إيغيس" والغواصة الكورية "يي سون-سين" شاركت في التدريبات.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى بحر الشرق الاثنين الماضي، بعدما وصلت غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية في جزيرة "جيجو" الكورية الجنوبية في وقت مبكر من ذلك اليوم.

وتبرر كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية بأنها رد على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي ترى أنها تستهدف غزو أراضيها والإطاحة بنظامها على حد تعبيرها.