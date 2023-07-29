كشف عن موعد تحليق المقاتلة "قآن".. أردوغان يقدم عرضا عن الصناعات العسكرية التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن حكومته تهدف إلى تعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة الصادرات ذات التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في الحفل الختامي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته 16 في إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن "المسافة التي قطعتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية خير شاهد على إنجازاتها". وتابع "سنخرج أمام العالم بمنتجات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة توجه قطاع الصناعات الدفاعية وتفتح آفاقا جديدة في مجالها".

وأشار إلى أنه سيتم تسريع مشاريع الصناعات الدفاعية التي وصلت مراحل معينة.

شركات وعقود واتفاقات

وقال "سنواصل مشاركة مهاراتنا وقدراتنا في مجال الصناعات الدفاعية مع الدول الشقيقة والصديقة، وهدفنا للفترة المقبلة يتمثل في تعزيز صناعاتنا الدفاعية وزيادة صادراتنا في هذا المجال".

وأوضح أردوغان أنه بجانب 81 دولة، كانت هناك مشاركة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأفريقي ومجلس الأعمال الأميركي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية.

وأشار إلى مشاركة 1461 شركة -689 منها محلية، و762 أجنبية- في المعرض الذي استقبل أكثر من 100 ألف زائر، 15% منهم أجانب، إضافة إلى عقد 5 آلاف اجتماع عمل بين الشركات المشاركة والوفود الأجنبية و"ماركات" التوريد التركية.

كما أكد أن المعرض شهد مراسم توقيع بروتوكولات تعاون ترويجي وعقود بلغ عددها 120، على مدى 4 أيام.

كسب التحدي

وقال الرئيس التركي إن بلاده واجهت خلال 21 عاما الكثير من العوائق والعقوبات والتضييق وازدواجية المعايير من دول أخرى، إلا أنها لم تتراجع أبدا، واستمرت في طريقها لتنجح في نهاية المطاف في تحقيق نجاحات وإنجازات كان من الصعب تصورها قبل ذلك.

وأوضح أنه عندما تولى سدة الحكم في تركيا كانت بلاده تعتمد على الخارج في تلبية احتياجاتها العسكرية بنسبة 80%، مما جعلها تواجه صعوبات كبيرة في عملياتها ضد الإرهاب في تلك الفترات.

وأضاف أن تركيا قللت اعتمادها على الخارج اليوم إلى 20%، مشيرا إلى أنها انتقلت إلى مستويات أعلى في صناعة المسيّرات من خلال أقنجي وأق سونغور، وأنها تعد واحدة من 10 دول فقط في العالم تصنع سفنها الحربية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس أردوغان إن المقاتلة المحلية "قآن" التي خرجت من حظيرتها قبل 3 أشهر، ستحلق في الأجواء نهاية العام.

عائدات التصنيع العسكري

وأفاد بأن عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية عام 2002 كان 57 فقط، في حين بلغ اليوم 2500، لافتا إلى ازدياد صادرات البلاد خلال هذه الفترة من 248 مليون دولار، إلى 4.5 مليارات دولار العام الماضي.

وبيّن أن صادرات بلاده في النصف الأول من 2023 بلغت 2.4 مليار دولار، وأنها تهدف إلى بلوغ 6 مليارات دولار نهاية العام، رغم عوامل عدة؛ مثل الأزمة الاقتصادية العالمية، وزلزال السادس من فبراير/شباط الماضي الذي ضرب 11 ولاية تركية، وإجراء انتخابين حرجين في 14 و28 مايو/أيار الماضي.

وأكد أن نجاح تركيا في الدفاع وغيره من المجالات الإستراتيجية يشكل مصدر إلهام لدول أخرى حول العالم، مضيفا أن هذا الأمر يترافق مع كسر هيمنة القوى التي تمتلك تكنولوجيا الأسلحة، وهو ما يجعلها "تشعر ببعض التذمر من تقدم تركيا في هذا المجال".

وأضاف أن هذا التطور هو "سبب قيام أحزاب المعارضة التي تتحرك بتوجيهات من هذه القوى بتشويه الصناعات الدفاعية التركية".

ولفت إلى أن حكومته طورت نموذج تركيا في ما يخص علاقات التعاون في الصناعات الدفاعية، حيث لا تهدف إلى بيع منتجاتها للدول الأخرى فحسب، بل إلى تأسيس شراكات على المديين المتوسط والبعيد.