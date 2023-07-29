عاجل | ملك المغرب: تمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات ومواجهة الصعوبات وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات

ملك المغرب: تمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات ومواجهة الصعوبات وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات

ملك المغرب: ترشيح المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 غير مسبوق ويعكس تطلعات شعوب المنطقة

ملك المغرب: نؤكد موقف المغرب بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

ملك المغرب: توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وآخرها اعتراف إسرائيل

ملك المغرب: نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء