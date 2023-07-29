عاجل | ملك المغرب: تمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات ومواجهة الصعوبات وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات
29/7/2023-|آخر تحديث: 29/7/202311:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
ملك المغرب: تمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات ومواجهة الصعوبات وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات
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المصدر : الجزيرة