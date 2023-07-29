قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن الصين زرعت فيروسا في شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات بالقواعد الأميركية، مشيرة إلى أن البرنامج الضار يعد "قنبلة موقوتة" يمكن أن تمنح الصين القدرة على إبطاء الانتشار العسكري الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الكونغرس إن تأثير البرنامج الضار يمكن أن يكون أوسع بكثير من القواعد العسكرية الأميركية، لأن نفس البنية التحتية غالبًا ما تزود منازل وشركات الأميريكيين العاديين.

وكانت بداية الكشف عن هذه البرامج الضارة قد ظهرت في أواخر مايو/ أيار الماضي، عندما قالت شركة مايكروسوفت إنها اكتشفت رمزًا غامضًا للكمبيوتر في أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في غوام، تلك الجزيرة الواقعة غرب المحيط الهادئ، وهي أرض أميركية يوجد فيها قاعدة بحرية وجوية أميركية، فضلا عن أماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن هناك جدل داخل الإدارة الأميركية حول ما إذا كانت العملية تهدف في المقام الأول إلى تعطيل الجيش، أو الحياة المدنية على نطاق أوسع في حالة نشوب صراع، لكن مسؤولين يقولون إن عمليات البحث الأولية عن الفيروس ركزت على المناطق ذات الانتشار الكبير للقواعد العسكرية الأميركية.

وأرجعت الحكومة الأميركية ومايكروسوفت هجوم هذه البرمجيات الضارة إلى "جهات فاعلة" ترعاها الصين، لكن الحكومة لم تكشف عن سبب توصلها إلى هذا الاستنتاج. هناك جدل بين مختلف أذرع حكومة الولايات المتحدة حول نية الهجمات، ولكن ليس حول مصدرها.

البنتاغون يحقق

وكانت مجلة "فوربس" الأميركية قد ذكرت أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحقق في اختراق داخلي خطير للاتصالات، طال 17 منشأة تابعة للقوات الجوية، وسط أدلة على حدوث خرق محتمل لاتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل موظف عمل في قاعدة جوية.

وبحسب المجلة فقد تلقت الحكومة الأميركية بلاغا من متعاقد في قاعدة "أرنولد" الجوية بأن مهندسا سرق أجهزة اتصالات حكومية، وأن المفتشين وجدوا لدى المشتبه به كلمات مرور إدارية ومفاتيح نظام إلكتروني لشبكة راديو قاعدة أرنولد الجوية.

وقبل أيام، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤولين أميركيين حدوث اختراق صيني لأنظمة بريد إلكتروني حكومية بما فيها وزارة الخارجية الأميركية، وأن الاختراق منح الصين معطيات عن توجهات واشنطن قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين الشهر الماضي.

كما نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن عملية الاختراق استمرت شهرا قبل أن تبلغ وزارة الخارجية شركة مايكروسوفت بوجود أنشطة غريبة في شبكتها.