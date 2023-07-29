أخبار|النيجر

عاجل | الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيرأس السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر

29/7/2023-|آخر تحديث: 29/7/202301:18 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل | الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيرأس السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر

عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم وأسرته وأعضاء حكومته

عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندين بشدة الجهود غير الدستورية لتغيير السلطة في النيجر

عاجل | بيان لمجلس الأمن: نعرب عن القلق من الأثر السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة

عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندعم موقف الإيكواس لمواجهة التغييرات غير الدستورية

 

المصدر : الجزيرة