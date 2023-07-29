عاجل | الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيرأس السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر

عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم وأسرته وأعضاء حكومته

عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندين بشدة الجهود غير الدستورية لتغيير السلطة في النيجر

عاجل | بيان لمجلس الأمن: نعرب عن القلق من الأثر السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة

عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندعم موقف الإيكواس لمواجهة التغييرات غير الدستورية