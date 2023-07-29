عاجل | الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيرأس السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر
29/7/2023-|آخر تحديث: 29/7/202301:18 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيرأس السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر
عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم وأسرته وأعضاء حكومته
عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندين بشدة الجهود غير الدستورية لتغيير السلطة في النيجر
عاجل | بيان لمجلس الأمن: نعرب عن القلق من الأثر السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة
عاجل | بيان لمجلس الأمن: ندعم موقف الإيكواس لمواجهة التغييرات غير الدستورية
المصدر : الجزيرة