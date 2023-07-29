تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتطوير العلاقات مع الصين والوصول بها إلى "آفاق جديدة"، اليوم السبت، بعد لقائه الوفد الصيني الذي يزور بيونغ يانغ للمشاركة في الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أقام أمس الجمعة حفل استقبال للوفد الصيني -الذي يعد أول وفد صيني يزور البلاد منذ جائحة كورونا 2020- ويرأسه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي لي هونغ تشونغ.

وقالت الوكالة إن المحادثات المشتركة أكدت مجددا على موقف حكومتي البلدين من التعامل مع الوضع الدولي وتطوير الصداقة والتعاون الودي والوصول بهما لآفاق جديدة.

وجاء الاجتماع بعد مشاركة مسؤولين صينيين ووفد روسي بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو لزعيم كوريا الشمالية، الخميس الماضي، في عرض عسكري لأحدث الصواريخ النووية والطائرات المسيرة الهجومية احتفالا بالذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية.

وتعارض روسيا والصين الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب سعيها لامتلاك صواريخ باليستية في السنوات الماضية، وقالتا إن التدريبات الأميركية في المنطقة تسببت في تأجيج التوتر.

وأجرت البحرية الأميركية والكورية الجنوبية تدريبات مشتركة مضادة للغواصات في المياه قبالة جزيرة جيجو الواقعة جنوب كوريا الجنوبية اليوم السبت، في أحدث تدريبات عسكرية تجريها الدولتان الحليفتان ردا على ما تسميانه استفزازات كوريا الشمالية.

وقال سلاح البحرية في كوريا الجنوبية إن الغواصة الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية (يو.إس.إس أنابوليس) والتي وصلت إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، شاركت في التدريبات التي جرت لمواجهة التهديدات الصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية بشكل أفضل.