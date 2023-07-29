احتكاك جوي روسي أميركي جديد في الأجواء السورية

قال مسؤول عسكري روسي بارز إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية طراز سو-34 صباح أمس الجمعة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قوله إن الحادث الذي شاركت فيه طائرة مسيرة من طراز "إم. كيو-9" وقع فوق محافظة الرقة. وأضاف "اتخذ الطياران الروسيان، اللذان أظهرا مهنية عالية، على الفور الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام بطائرة مسيرة تابعة للتحالف".

يأتي هذا الحادث بعد أيام من إعلان الجيش الأميركي أن طائرة مقاتلة روسية أصابت طائرة مسيرة أميركية بقذيفة نارية وألحقت أضرارا "بالغة" بإحدى مراوحها الدافعة أثناء تحليقها فوق سوريا.

وأضاف المصدر ذاته في بيان "أصاب مقذوف ناري روسي الطائرة المسيرة الأميركية إم.كيو-9 مما ألحق أضرارا بالغة بإحدى مراوحها الدافعة"، مشيرا إلى أن طاقم المسيرة تمكن من الحفاظ على تحليقها وإعادتها بسلام إلى قاعدتها".

ويقول مسؤولون أميركيون إن الطائرات الروسية زادت خلال الأشهر الماضية من وتيرة مواجهاتها الخطرة مع الطائرات العسكرية الأميركية فوق سوريا، حيث تنتشر قوات من البلدين، مشددين على أن السبب الذي دفع روسيا لتصعيد تحركاتها العدوانية في الأجواء السورية لا يزال غير معروف.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي في تصريحات للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر "هناك زيادة طفيفة في هذه التحركات لكن لن أبالغ في تقديرها كثيرا. أعتقد أن قواتنا لديها قواعد اشتباك مناسبة وسلطات للدفاع عن نفسها".

على الجانب الآخر، اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اتهامات واشنطن للقوات الجوية الروسية في سوريا "سلوكا غير مهني وغير لائق".

من جانبه، أعلن غورينوف أن القوات الروسية في سوريا سجلت 12 انتهاكا من قبل مسيرات تابعة لقوات التحالف الدولي بالمجال الجوي لمنطقة تدريبات سورية روسية مشتركة، وأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للمسيرات.