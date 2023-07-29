توقفت المناورات العسكرية المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة، اليوم السبت، بعد تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الأسترالية وفقدان طاقمها في المحيط الهادي قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

وأفادت وزارة الدفاع الأسترالية بأن المروحية الأسترالية كانت تشارك في تدريب ليلي في إطار تدريبات "تاليسمان سابر 2023" المشتركة التي تجري كل عامين بين أستراليا والولايات المتحدة، عندما فقدت مساء الجمعة.

وكان على متن الطائرة المتحطمة 4 عسكريين هم حاليا في عداد المفقودين.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن مهمة العثور على الطائرة المفقودة وطاقمها جارية في المنطقة حيث سقطت المروحية في المياه قرب جزيرة هاميلتون على بعد حوالي 890 كيلومترا إلى الشمال من بريزبن عاصمة الولاية.

وأضاف مارليس في مؤتمر صحفي أن الطائرة كانت من طراز "إم آر إتش 90- تايبان"، وأنهم أبلغوا عائلات العسكريين المفقودين بوقوع الحادث.

وقال مدير المناورات العسكرية المشتركة العميد داميان هيل في بيان إن المناورات توقفت في أعقاب حادث التحطم، لتمكين المشاركين في المناورات من التواصل مع عائلاتهم وإطلاعهم على ما يحدث.

يشار إلى أن المناورات تجري على مدى أسبوعين بمشاركة قوات يزيد قوامها على 30 ألف جندي من 11 دولة أخرى، لاستعراض القوة والوحدة في ظل الحشد العسكري الصيني في المنطقة.

كما تقام المناورات في مواقع مختلفة في أنحاء أستراليا، وتشمل محاكاة لقتال بري وجوي بالإضافة إلى عمليات إنزال برمائي.