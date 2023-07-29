قالت السلطات الصومالية إن 100 عنصر مرتبطين بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة قتلوا اليوم السبت، وذلك في عملية عسكرية وسط وجنوبي البلاد.

وقال عبد الرحمن العدالة نائب وزير الإعلام الصومالي إن العملية العسكرية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني وشركاء دوليين، لم يوضحهم، في المنطقة الواقعة بين محافظتي شبيلى الوسطى (جنوب) وغلغدود (وسط).

وأوضح العدالة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصومالية، أن القتلى هم عناصر لتنظيم مرتبط بالقاعدة، وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت أيضا عن تدمير 14 مركبة عسكرية تابعة للتنظيم، بالإضافة إلى تدمير قاعدة لهم.

ولم يذكر المسؤول الصومالي ما إذا كانت العملية العسكرية قد شهدت غارات جوية، إلا أن القوات الصومالية غالبا ما تتلقى دعما جويا من "شركاء دوليين" في عملياتها العسكرية.