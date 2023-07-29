اعتقال شاب فلسطيني جنوب نابلس و"عرين الأسود" تتوعد الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة شابا فلسطينيا بعد مطاردة وإطلاق نار على مركبته في بلدة حوارة جنوب نابلس، في حين توعدت مجموعة عرين الأسود الاحتلال بمزيد من المفاجآت.

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية استنفرت جنودها ولاحقت الشاب، بذريعة الاشتباه بمحاولته دهس عدد من جنود الاحتلال المتمركزين عند مفرق عينابوس في البلدة.

في غضون ذلك، أضرم مستوطنون النار في أراضي قرية عينابوس، وهاجموا المزارعين تحت حراسة قوات الاحتلال.

من جهتها، توعدت مجموعة عرين الأسود الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من المفاجآت، وقالت إن مقاتليها نفذوا خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات استهدفت جنود الاحتلال ومستوطنيه دون الإعلان عن ذلك.

وأضافت أنها اختارت الصمت المرعب الذي هو أجدى وأقوى من الكلمات بحسب بيانها. ودعت مجموعة عرين الأسود إلى نبذ الخلافات السياسية والحزبية للحفاظ على استقلال نواة المقاومة عن أي فصيل.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية حملات الدهم واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.