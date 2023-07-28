ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان في جدة الاستقرار الإقليمي وملف اليمن

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس الخميس مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن سوليفان ناقش مع ولي العهد السعودي وكبار المسؤولين القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام ومنطقة شرق أوسط آمنة ومزدهرة ومستقرة.

وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان استعرض مع ولي العهد السعودي التقدم الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

كما أوضح أن الطرفين اتفقا على الحفاظ على المشاورات المنتظمة ومتابعة الأمور التي تمت مناقشتها على مدار اليوم.