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ولي العهد السعودي ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان في جدة الاستقرار الإقليمي وملف اليمن

محمد بن سلمان آل سعود RIYADH, SAUDI ARABIA - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - " ROYAL COURT OF SAUDI ARABIA / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends the opening of the Saudi Green Initiative Forum, via video link, in Riyadh, Saudi Arabia on October 23, 2021. (Photo by Royal Court of Saudi Arabia/Handout/Anadolu Agency via Getty Images)
الأمير محمد بن سلمان (غيتي-أرشيف)
28/7/2023

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس الخميس مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوكالة أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن سوليفان ناقش مع ولي العهد السعودي وكبار المسؤولين القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام ومنطقة شرق أوسط آمنة ومزدهرة ومستقرة.

وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان استعرض مع ولي العهد السعودي التقدم الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

كما أوضح أن الطرفين اتفقا على الحفاظ على المشاورات المنتظمة ومتابعة الأمور التي تمت مناقشتها على مدار اليوم.

المصدر : الجزيرة + وكالات