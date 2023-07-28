عاجل | ترامب: وزارة العدل تسيء لي وهذا تدخل في الانتخابات المقبلة على أعلى المستويات
28/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202302:14 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | مكتب المستشار جاك سميث: توجيه تهم إضافية للرئيس الأميركي السابق ترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة
عاجل | وسائل إعلام أميركية: لائحة الاتهام الجديدة بحق ترامب تشمل كارلوس دي أوليفيرا وهو عامل صيانة في منتجع مارالاغو
عاجل | وسائل إعلام أميركية: لائحة الاتهام تقول إن ترمب ووالت ناوتا حاولا حذف لقطات فيديو كاميرات مراقبة في مارالاغو
عاجل | وسائل إعلام أميركية: بعد الاتهامات الجديدة ترمب يواجه الآن 40 تهمة جنائية في قضية وثائق مارالاغو
عاجل | ترامب: بلادنا تعاني بسبب سوء سلوك وزارة العدل وآمل أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا إزاء ذلك
عاجل | ترامب: وزارة العدل تسيء لي وهذا تدخل في الانتخابات المقبلة على أعلى المستويات
المصدر : الجزيرة