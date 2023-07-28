عاجل | مكتب المستشار جاك سميث: توجيه تهم إضافية للرئيس الأميركي السابق ترامب بشأن تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة

عاجل | وسائل إعلام أميركية: لائحة الاتهام الجديدة بحق ترامب تشمل كارلوس دي أوليفيرا وهو عامل صيانة في منتجع مارالاغو

عاجل | وسائل إعلام أميركية: لائحة الاتهام تقول إن ترمب ووالت ناوتا حاولا حذف لقطات فيديو كاميرات مراقبة في مارالاغو

عاجل | وسائل إعلام أميركية: بعد الاتهامات الجديدة ترمب يواجه الآن 40 تهمة جنائية في قضية وثائق مارالاغو

عاجل | ترامب: بلادنا تعاني بسبب سوء سلوك وزارة العدل وآمل أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا إزاء ذلك

عاجل | ترامب: وزارة العدل تسيء لي وهذا تدخل في الانتخابات المقبلة على أعلى المستويات