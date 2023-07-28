في أول ظهور له منذ أشهر.. حميدتي يدعو لتغيير قيادة الجيش للتوصل لاتفاق سلام

دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول ظهور له منذ أشهر إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وقال حميدتي في تسجيل مصور نشرته اليوم الجمعة الحسابات الرسمية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه بين جنوده إنه في حال تغيير قيادة الجيش يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.

وأضاف أنه يجري تدمير السودان وأنه يتعين التوجه نحو السلام، لكنه قال إنك يستدعي أن يسلم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والقادة الآخرون أنفسهم، بحسب تعبيره.

وتابع أنه يعتذر لكل السودانين والسودانيات بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، والتي وصفها باللعينة.

من ميدان المعركة متوسطاً جنوده .. قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو يخاطب جماهير الشعب السوداني العظيم#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/N1XHPnRPyd — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 28, 2023

وقال قائد قوات الدعم السريع إنه يتبرأ ممن وصفهم بالمتفلتين، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لعناصر من الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

ولم تذكر قوات الدعم السريع تاريخ أو مكان تسجيل المقطع المصور لقائدها.

ويعد هذا ثاني ظهور علني لحميدتي بين قواته منذ اندلاع القتال، وكانت قوات الدعم السريع نشرت سابقا تسجيلات صوتية أو بيانات تحدث فيها حميدتي عن الأوضاع الراهنة.