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في أول ظهور له منذ أشهر.. حميدتي يدعو لتغيير قيادة الجيش للتوصل لاتفاق سلام

Lieutenant General Mohamed Hamdan Dagalo, deputy head of the military council and head of paramilitary Rapid Support Forces (RSF), addresses his supporters during a meeting in Khartoum, Sudan, June 20, 2019. REUTERS/Umit Bektas
حميدتي إن السودان يجري تدميره وإنه يجب التوجه نحو السلام (رويترز-أرشيف)
28/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202306:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول ظهور له منذ أشهر إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وقال حميدتي في تسجيل مصور نشرته اليوم الجمعة الحسابات الرسمية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه بين جنوده إنه في حال تغيير قيادة الجيش يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.

وأضاف أنه يجري تدمير السودان وأنه يتعين التوجه نحو السلام، لكنه قال إنك يستدعي أن يسلم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والقادة الآخرون أنفسهم، بحسب تعبيره.

وتابع أنه يعتذر لكل السودانين والسودانيات بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، والتي وصفها باللعينة.

وقال قائد قوات الدعم السريع إنه يتبرأ ممن وصفهم بالمتفلتين، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لعناصر من الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

ولم تذكر قوات الدعم السريع تاريخ أو مكان تسجيل المقطع المصور لقائدها.

ويعد هذا ثاني ظهور علني لحميدتي بين قواته منذ اندلاع القتال، وكانت قوات الدعم السريع نشرت سابقا تسجيلات صوتية أو بيانات تحدث فيها حميدتي عن الأوضاع الراهنة.

المصدر : الجزيرة