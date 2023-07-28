بعدما تسبب بوفاة 14 في الفلبين.. إعصار دوكسوري يصل إلى الصين مخلفا خسائر واسعة

وصل الإعصار دوكسوري إلى الصين اليوم الجمعة قادما من الفلبين حيث خلف عشرات القتلى والمفقودين، وقد تسبب بقطع خطوط الكهرباء وأغلقت المصانع والمدارس في الصين بسبب قوة الإعصار والرياح والأمطار العاتية التي ترافقه.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الصينية تحذيرها من الإعصار دوكسوري إلى أعلى مستوى، وهو الإعصار الخامس الذي يضرب البلاد هذا العام.

وترافق الإعصار رياح عاتية وأمطار غزيرة، حيث يؤثر على الأجزاء الشرقية والجنوبية من الصين، وذلك بعد تجاوزه تايوان في طريقه من الفلبين.

ووصل الإعصار صباح اليوم إلى المناطق الساحلية لمدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، وبلغت سرعة الرياح 175 كيلومترا بالساعة قرب مركز الإعصار.

عمليات إجلاء

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن السلطات أجلت أكثر من 416 ألف شخص في منطقة فوجيان إلى مناطق آمنة.

وتسبب الإعصار في إسقاط أعمدة الكهرباء لتشتعل الحرائق، واقتلاع أشجار من جذورها وإجبار المصانع ومراكز التسوق في المنطقة على الإغلاق.

ويعد إعصار دوكسوري ثاني أقوى إعصار يصل لليابسة في فوجيان بعد إعصار ميرانتي في العام 2016، وتسبب في إغلاق المدارس والشركات وإجلاء العمال من منشآت للنفط والغاز في البحر.

وسيواصل الإعصار دوكسوري طريقه في الاتجاه الشمالي الغربي فوق وسط الصين بينما تتراجع قوته تدريجيا، ويتوقع أن تؤثر الرياح الشديدة على تايوان وفوجيان وجيجيانغ وغواندونغ الساحلية ومدن أخرى حتى يوم غد السبت.

وكان دوكسوري قد ضرب شمال الفلبين أول أمس الأربعاء مقتلعا أشجارا وأعمدة كهرباء، وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء، إضافة إلى حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات.

وارتفعت حصيلة الخسائر الناتجة عن الإعصار في الفلبين إلى 13 قتيلا و21 مفقودا، بينهم 4 من خفر السواحل، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ اليوم الجمعة.