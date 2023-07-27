تقييم استخباري أميركي: الصين تساعد روسيا في تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها

تقييم استخباري أميركي: الصين أصبحت داعما مهما لروسيا في الحرب

تقييم استخباري أميركي: الصين زادت من استيراد صادرات الطاقة الروسية

تقييم استخباري أميركي: الصين باتت شريكا اقتصاديا أكثر أهمية لروسيا منذ غزوها لأوكرانيا

تقييم استخباري أميركي: الصين زادت من استخدام عملتها وبنيتها المالية في التعاملات التجارية مع روسيا