تقييم استخباري أميركي: الصين تساعد روسيا في تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها
27/7/2023
تقييم استخباري أميركي: الصين تساعد روسيا في تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها
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تقييم استخباري أميركي: الصين زادت من استيراد صادرات الطاقة الروسية
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المصدر : الجزيرة + وكالات