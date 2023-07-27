اشترط لعودة وفده إلى مفاوضات جدة.. الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني عودة وفده في محادثات مدينة جدة السعودية إلى السودان للتشاور، في وقت شنت فيه قواته قصفا جويا ومدفعيا على مواقع للدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم وشرق النيل.

وأكد الجيش السوداني اليوم الخميس -في بيان- رغبته في "التوصل إلى اتفاق فاعل وعادل يوقف العدائيات ويمهد لمناقشة قضايا ما بعد الحرب".

وأشار البيان الصادر عن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة إلى أن وفد التفاوض عاد إلى السودان -أمس الأربعاء- للتشاور مع الاستعداد لمواصلة المباحثات "متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات".

وأوضح البيان أن "الخلاف حول نقاط جوهرية مثل إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين بكافة العاصمة وإخلاء المرافق العامة أدى لعدم التوصل لاتفاق وقف العدائيات وعودة وفدنا للخرطوم".

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية للجزيرة إن الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني قصفت عددا من مواقع قوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم، وفي شرق النيل.

وذكرت المصادر أن الجيش قصف بالمدفعية أيضا مواقع للدعم السريع جنوب ضاحية الصالحة جنوبي أم درمان وحي كافوري في الخرطوم بحري.

وقال مراسل الجزيرة إن أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دوت في شمال أم درمان، كما تصاعدت أعمدة دخان وسط المدينة.

وأضاف أن الطائرات الحربية للجيش ظلت تحلق في سماء مدن العاصمة السودانية، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، بالتزامن مع إطلاق نار من المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع للتصدي للغارات الجوية.