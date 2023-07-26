صحيفة إسرائيلية: 28% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة و56% يخشون حربا أهلية

أفاد استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أمس الثلاثاء بأن 28% من المشاركين فيه قالوا إنهم يفكرون في مغادرة إسرائيل، وذلك في أعقاب تمرير حكومة بنيامين نتنياهو أول القوانين ضمن حزمة التعديلات على النظام القضائي بما يقلص صلاحيات المحكمة العليا على قرار الحكومة.

وقال 64% من المشاركين في استطلاع القناة الإسرائيلية إنهم لا يفكرون بمغادرة إسرائيل، في حين لم يحدد 8% موقفا نهائيا تجاه الأمر.

واعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن نتائج استطلاع الرأي تعكس تداعيات تمرير البرلمان الإسرائيلي ما يسمى بقانون المعقولية، رغم الاحتجاجات الواسعة ضده في المدن الإسرائيلية منذ أشهر، ورغم رفضه من أقطاب المعارضة السياسية وشخصيات عامة وأمنية واقتصادية، وإعلان آلاف جنود الاحتياط رفضهم أداء الخدمة احتجاجا على التعديلات.

ووفق الصحيفة نفسها، فإن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي يخشون أن التعديلات القضائية تضر بأمن إسرائيل، في حين يتخوف 56% من نشوب حرب أهلية.





ويعتقد 33% فقط من المشاركين بالاستطلاع أن نتنياهو سيلتزم بتعهده بأن يحصل على توافق على بقية القوانين المتعلقة بالتغييرات في النظام القضائي.

تراجع شعبية نتنياهو

كما أظهر استطلاع رأي القناة 13 الإسرائيلية أن نسبة التأييد لنتنياهو تراجعت، ففي حال خاض حزبه (الليكود) الانتخابات الآن فستتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 25، في حين توقع استطلاع رأي أجرته قناة "إن 12 نيوز" الإسرائيلية أن تتراجع مقاعد التحالف الحاكم إلى 28.

وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38% من المشاركين في استطلاع قناة "إن12" الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون، إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة.

في المقابل، أيد أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع خطة التعديلات القضائية الحالية.