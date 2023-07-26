وصفها بأحد أقطاب العالم.. بوتين يطمح لمستوى جديد في التعاون مع أفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع أفريقيا، التي وصفها بأنها أحد الأقطاب في عالم متبلور متعدد الأقطاب، وذلك قبيل بدء القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ غدا الخميس.

وذكر بوتين -في كلمة ترحيبية بالمشاركين في المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا – أفريقيا" المقرر عقده الخميس والجمعة- أن التعاون مع الدول الأفريقية بلغ في السنوات الأخيرة مستوى جديدا.

وأضاف أن روسيا تعتزم تطوير هذا التعاون لتحفيز التجارة والاستثمار، والعمل على حل مشاكل ملحة في أفريقيا مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغير المناخي.

وتابع قائلا "سنواصل مساعدة الشركاء الأفارقة بكل الطرق الممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية لبلدانهم، وتطوير مشاركتهم في حل القضايا الإقليمية والدولية".

ورأى بوتين أن أفريقيا "أصبحت اليوم أحد أقطاب العالم المتبلور متعدد الأقطاب"، مؤكدا أن بلاده تدعم تطلعات الدول الأفريقية نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.

وتعد هذه ثاني قمة روسية أفريقية بعد الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2019.

وإزاء العزلة التي سعت دول غربية لفرضها على الرئيس الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بقيت خطوط التواصل مفتوحة بين موسكو وأطراف عدة مثل بكين وطهران، وعززت روسيا خلال الأعوام الماضية حضورها في أفريقيا عبر صادرات الحبوب وصفقات التسليح والتعاون في مجال الطاقة.

وفي إشارة إلى اهتمام موسكو المتزايد بأفريقيا، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القارة مرتين منذ مطلع العام ساعيا للتقريب بين الجانبين في مواجهة "الإمبريالية" الغربية.