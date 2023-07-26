وزير الدفاع الروسي: كوريا الشمالية شريك مهم لبلادنا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية تعد "شريكا مهما" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام، بعد ساعات من وصول الوزير الروسي إلى بيونغ يانغ، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية التي وقعت بين عامي 1950 و1953.

وقال شويغو، في بيان لوزارة الدفاع الروسية، إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون".

وأكد شويغو عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة"، مضيفا أن "التفاعل بين البلدين في فترة ما بعد الحرب ازداد".

وأوضح شويغو أن التدريبات المشتركة وزيارات ممثلي وزارات دفاع البلدين أسهمت في الحفاظ على السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وسيحضر شويغو الخميس الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 يوليو/تموز 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي إلى كوريا الشمالية يعلن عنها منذ انتشار جائحة كورونا في 2020.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن زيارة الوفد الروسي "ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية وستمثل مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن مجموعة صينية يرأسها عضو الحزب الشيوعي الصيني لي هونغ زونغ ستزور البلاد أيضا للاحتفال بـ"يوم النصر" في العاصمة بيونغ يانغ.

وتحتفل كوريا الشمالية يوم 27 يوليو/تموز من كل عام بما تعتبره "عيد الانتصار في حرب تحرير أرض الآباء الكبرى".