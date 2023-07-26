النيجر.. جنود من الحرس الرئاسي يحتجزون الرئيس محمد بازوم

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن جنودا من الحرس الرئاسي في النيجر يحتجزون الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وشاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي، وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلها في نيامي أنه رغم محاصرة قوات من الحرس الرئاسي لمقر إقامة بازوم ومكاتب الرئاسة، فإنه لم يلاحظ أي انتشار غير عادي لقوات عسكرية، أو سماع لتبادل إطلاق النار، كما أن حركة المرور عادية حول القصر الرئاسي.

وقال مراسل الجزيرة في غرب أفريقيا بابا ولد حرمة إن الأمور لحد الساعة غير واضحة، مضيفا أن الأنباء القادمة من نيامي تكشف عن تحرك عسكري للإطاحة بالرئيس بازوم، ولحد الساعة لم يصدر أي بيان عن الجيش يشرح ما الذي وقع في البلاد.

وأضاف مراسل الجزيرة أن منطقة الساحل تشهد أزمات أمنية واقتصادية وسياسية، يجري التعبير عنها في شكل انقلابات عسكرية، سواء في مالي أو بوركينا فاسو أو غيرها.

وقال مراسل الجزيرة في تشاد فضل عبد الرزاق إن لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات التشادية بشأن ما يجري في الدولة الجارة النيجر، وأضاف مراسل الجزيرة أن مصادر مقربة من الرئيس بازوم كشفت أن الأخير كان يعتزم إقالة قائد الحرس الرئاسي في الفترة الأخيرة الماضية.

يشار إلى أن الرئيس بازوم انتخب في العام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر، وهو يعد حليفا مقربا لفرنسا.

وقبيل تنصيب بازوم في منصب الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2021، أوقفت السلطات عسكريين بتهمة التحضير لمحاولة انقلابية ضد رئيس البلاد.

وتعد النيجر من أكثر دول العالم التي شهدت انقلابا في تاريخها المعاصر، إذ سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960، فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة.

وكان آخر انقلاب في الدولة الأفريقية قد حدث في فبراير/شباط 2010، وأطاح بالرئيس مامادو تانجا.