وزير الخارجية البريطاني للجزيرة: هدفنا تحقيق حل الدولتين ونعمل بشكل مباشر لحل الأزمة بالسودان

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن سياسة بلاده بعيدة المدى هي تحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي الشأن السوداني أكد أن بلاده ستواصل الضغط من أجل حل الأزمة هناك.

واضاف كليفرلي -في لقاء خاص مع "الجزيرة"- "كنا على الدوام داعمين للقرارات التي نؤمن بأنها تعزز حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن حذرون تجاه أي خطوات تقوض هذا الهدف، الهدف بعيد الأمد للحكومة البريطانية هو تحقيق الأفضل للإسرائيليين وكذلك للفلسطينيين".

وعلى صعيد الأزمة السودانية، أوضح الوزير البريطاني أن بلاده ستستمر في الضغط من أجل حل دائم للأزمة في السودان، وقال في هذا السياق "نعمل بشكل مباشر لحل الأزمة بالسودان، وقدمنا بعض المساعدات لتقليل المعاناة".

وبشأن الانقسامات الداخلية في إسرائيل على خلفية خطة إصلاح القضاء التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو، قال إنه يتعين على حكومة إسرائيل حماية استقلال القضاء والحرص على عدم خلق الانقسامات.