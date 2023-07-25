مسؤول روسي: أميركا والناتو يخططان لشن هجمات إلكترونية باسم أوكرانيا

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" (Rossiiskaya Gazeta) الرسمية في روسيا أن نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي اتهم الولايات المتحدة اليوم الاثنين بالتخطيط لشن هجمات إلكترونية على "البنية التحتية للمعلومات المهمة" في روسيا.

ونقلت الصحيفة عن باتروشيف قوله إن القيادة الإلكترونية الأميركية ووكالة الأمن القومي ومركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) -ومقره إستونيا- يخططون ويوجهون الهجمات الإلكترونية "تحت العلم الأوكراني".

وكانت السلطات الروسية ذكرت في مارس/آذار 2022 أن مواقع إلكترونية لهيئات حكومية وشركات مملوكة للدولة تعرضت لهجمات إلكترونية غير مسبوقة، وتسببت في انقطاع أو مشكلات مؤقتة استمرت لأسابيع.

وضمن المواقع المستهدفة مواقع الكرملين وشركة "إيروفلوت" (Aeroflot) للطيران وبنك سبيربنك (Sberbank).

وتفيد تقديرات موقع "ستاتيستا" (Statista) المتخصص في الإحصائيات بأن الكلفة الإجمالية للهجمات الإلكترونية في العالم ستناهز في العام 2023 ما يفوق 8 تريليونات دولار، مقارنة بـ 7 تريليونات في العام الماضي، على أن ترتفع إلى 9.2 تريليونات في العام المقبل.