كانوا في مهمة قتالية.. كتائب القسام تنعي شهداء نابلس وتتعهد بالرد على جرائم الاحتلال

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 3 من كوادرها استشهدوا اليوم الثلاثاء في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت الكتائب في بيان إن الشهداء وهم -سعد ماهر الخراز، ومنتصر سلامة، ونور العارضة- انطلقوا صباح الثلاثاء لتنفيذ هجوم على أهداف معادية، لكنهم اصطدموا بقوة إسرائيلية واشتبكوا معها قبل أن تقتلهم.

وتابع البيان "نقول للمحتل وحكومته الإجرامية بأننا لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائمكم بحق شعبنا ومقدساتنا، وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات المسجد الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز".

لحظة اشتباك الشبان الثلاثة مع قوات الاحتلال قبيل ارتقائهم في جبل جرزيم بمدينة نابلس. pic.twitter.com/0RI4np4ftG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 25, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الثلاثاء أنه قتل 3 شبان فلسطينيين قال إنهم حاولوا إطلاق النار من سيارتهم باتجاه جنود الكتيبة 603 عند مدخل الحي السامري على جبل جرزيم في نابلس.

واحتجز الاحتلال جثامين الشهداء الثلاثة، في حين هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قواته في تغريدة على تويتر.

وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري في وقت سابق إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المكان.

وذكرت المراسلة أن شهودا في المنطقة أفادوا بسماع دوي حوالي 80 من الأعيرة النارية باتجاه السيارة.