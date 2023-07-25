بعد إقرار قانون المعقولية.. جنود الاحتياط والعلماء النوويين يتقدمون المحتجين والبنتاغون يدعو الإسرائيليين للحوار

حذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، من ارتفاع معدلات رفض تأدية الخدمة العسكرية احتجاجا على "التعديلات القضائية"، فيما دعت واشنطن السياسيين الإسرائيليين للحوار وأكدت أنها لن توقف المساعدات العسكرية لتل أبيب.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعلن مئات الجنود والضباط بمن فيهم طيارون وقادة رفيعون بسلاح الجو الإسرائيلي، التوقف عن أداء خدمة الاحتياط، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذها وتقول المعارضة إنها "ستقضي على الديمقراطية وتغل يد القضاء".

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن علماء نوويون يناقشون الاستقالة من هيئة الطاقة الذرية احتجاجا على التغييرات القضائية.

وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار إسرائيل قانونا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على القرارات الحكومية.

وقال المتحدث هغاري في تصريحات صحفية، أن هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط". ولم يدل المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.

وأضاف لقد بدأت عملية المس بكفاءة الجيش، وإذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش.

من جانبه، خاطب رئيس الأركان هرتسي هاليفي جنود وضباط الاحتياط الذين أعلنوا وقف انخراطهم بخدمة الاحتياط قائلا "نحن بحاجة إليكم"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي مرفق بمقطع مصوّر.

وقال هاليفي في ظهور غير معتاد "في خضم هذه الاضطرابات يتحمل الجيش مسؤولية كبيرة لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها، أيام الجدل والأزمات تتطلب التأكيد على المشترك الذي يوحدنا: مهمة الدفاع عن الوطن هي التزامنا العميق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت قناة "كان" الرسمية، بأنه لأول مرة، لم يحضر هذا الصباح، مقاتلون من وحدة "شايطيت 13″، وهي وحدة كوماندوز بحرية، ووحدات خاصة أخرى لأداء خدمة الاحتياط.





نصائح أميركية

وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، ودعا إلى التوصل إلى توافق في إسرائيل من خلال الحوار السياسي.

وأكد بيان البنتاغون، أن أوستن أكد قناعة الولايات المتحدة بأن التوصل إلى توافق موسع من خلال الحوار السياسي خاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة عنصر مهم "لديمقراطية متينة".

كما حث أوستن الوزير الإسرائيلي على التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تقلص أو توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد إقرار الكنيست للقانون الأول في خطة الحكومة اليمينية المتشددة لإجراء تعديلات قضائية والتي يقول منتقدوها إنها تعرض استقلال القضاء للخطر.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، لن يكون هناك أي تقليص أو وقف للمساعدات العسكرية، وذلك لأن التزامنا تجاه إسرائيل والتزامنا تجاه أمن إسرائيل لا يتزعزع.

والاثنين، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذًا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.