شاهد.. لحظة تحطم طائرة إطفاء أثناء إخماد حرائق اليونان

تحطمت طائرة إطفاء تابعة للقوات الجوية اليونانية أثناء مشاركتها اليوم الثلاثاء في إخماد الحرائق بجزيرة إيفيا جنوبي اليونان، مما أسفر عن مصرع طيارين اثنين.

ونشرت هيئة البث اليونانية مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم الطائرة البرمائية من طراز "كانادير" (Canadair) التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض، قبل أن تختفي في واد على مرتفعات كاريستوس خلف سحابة من اللهب والدخان الأسود.

وقال سلاح الجو إن طائرتين مروحيتين توجهتا إلى مكان الحادث للقيام بعملية بحث وإنقاذ، مؤكدا أن التوقعات لم تكن جيدة بالنسبة للطياريْن لأن الطائرة ليس فيها نظام طرد.

وأوضح أن الطيار خريستوس مولاس (34 عاما) ومساعده بيريكليس ستيفانيديس (27 عاما) لقيا حتفهما في الحادث.

وألغى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس زيارة كانت مقررة إلى قبرص غدا الأربعاء، ودعا القوات المسلحة اليونانية إلى الحداد لمدة 3 أيام.

وقال ميتسوتاكيس عن الطياريْن "لقد عرّضا حياتهما للخطر لإنقاذ الأرواح".

وتجتاح حرائق الغابات مناطق واسعة في اليونان، ويعد أخطرها في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرتي رودس وكورفو.

ووثقت مقاطع مصورة ومتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد إخلاء الآلاف منازلهم وفنادقهم في القرى والمناطق المحاذية للحرائق بعدما تم فقدان السيطرة عليها واحتراق أكثر من 50 ألف فدان من الغابات.

وقبل أسبوع، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية فاسيليوس فاثراكوجيانيس بأن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، والتي وعدت بإرسال 4 طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.

وردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 رجل إطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 رجل إطفاء و5 مركبات، وقدمت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.