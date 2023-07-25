شهدت دول حوض البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع الأسبوع موجة من حرائق الغابات دمرت نحو 35 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) في اليونان وحدها، في حين لا زالت الجزائر تكافح لإطفاء البؤر المتبقية من الحرائق التي ذهب ضحيتها العشرات، كما شهدت تونس وتركيا حرائق جديدة اليوم.

وتعزى هذه الحرائق إلى ارتفاعات قياسية في درجة الحرارة بشكل غير مسبوق في العالم.

ولم تكن الحرائق الحالية رغم اتساع رقعتها وشدتها حالة شاذة تشهدها المنطقة؛ فقد شهدت دول البحر المتوسط العديد من الحرائق، وكان أعنفها منذ عام 2000 كالتالي:

الجزائر في 2021-2022

أكثر من 90 شخصا -بينهم 33 جنديا- قضوا في عشرات حرائق الغابات في الجزائر في أغسطس/آب 2021.

حسب الحكومة، فإن بعض الحرائق كان مفتعلا، والآخر نجم عن موجة حر.

في أغسطس/آب 2022، قضى 37 شخصا في حرائق غابات ضخمة بقيت مشتعلة أياما عدة في ولاية الطارف (شمال شرقي البلاد) قرب الحدود مع تونس.

وأتت النيران على أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي محمية القالة الوطنية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بسبب تنوّع نظامها البيئي.

اليونان 2007- 2008

في أسوأ حرائق على الإطلاق شهدتها اليونان، قضى 102 شخص حينما اجتاحت حرائق غابات منازل وسيارات في بلدة ماتي الساحلية القريبة من أثينا في يوليو/تموز 2018.

وقضى أغلب الضحايا بعدما حاصرتهم النيران وهم في سياراتهم العالقة في الزحام يحاولون الهرب من الحرائق، وقضى البعض غرقا لدى محاولتهم الهرب عبر البحر.

في عام 2007 قضى 67 شخصا على الأقل في حريق ضخم اشتعل أواخر أغسطس/آب واستمر 12 يوما، وأدى إلى تدمير 800 منزل في شبه جزيرة بيلوبونيز.

واجتاحت النيران معظم بساتين الزيتون في المنطقة، كما تضرّرت بشدة جزيرة إيفيا في بحر إيجة. وقضى في ذلك الصيف ما مجموعه 77 شخصا جراء الحرائق.

البرتغال 2017

اشتعل أعنف حريق شهدته البرتغال في تاريخها في منطقة ليريا (وسط البلاد) إبان موجة حر ضربت الأراضي البرتغالية في يونيو/حزيران 2017، وأتت خلال 5 أيام على هضاب مغطاة بأشجار الصنوبر واليوكاليبتوس.

وقضى 63 شخصا وهم محاصرون في سياراتهم أثناء محاولتهم الهرب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، شهد شمال البلاد موجة جديدة من الحرائق قضى خلالها 45 شخصا في البرتغال و4 في إسبانيا المجاورة. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الحرائق كانت في الغالب مفتعلة.

إسرائيل في 2010

شب أسوأ حريق في تاريخ إسرائيل في جبل الكرمل الواقع إلى الجنوب من مدينة حيفا الساحلية في ديسمبر/كانون الأول 2010، واستمر 4 أيام، وقضى خلاله 44 شخصا، كما أتت النيران على مئات المنازل.