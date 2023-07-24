قتلى ومفقودون بعد غرق عبّارة قبالة جزيرة إندونيسية

قتل 15 شخصا على الأقل بعد غرق عبارة كان على متنها 40 راكبًا قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية اليوم الاثنين، بينما تواصل السلطات الإندونيسية البحث عن ركاب مفقودين اليوم الاثنين.

وأفادت الوكالة الوطنية -في بيان- بنجاة 6 أشخاص وفقد نحو 19 شخصا في الحادث، ولم يتضح بعد سبب الغرق الذي وقع منتصف الليلة الماضية تقريبا.

وأضافت الوكالة أن فرق البحث والإنقاذ تعرفت على جميع الضحايا وسلمتهم إلى عائلاتهم بينما يعالج الناجون الآن في المستشفيات المحلية.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الإنقاذ جثث الضحايا مغطاة بقطع من القماش على أرضية المستشفى المحلي.

وكانت العبّارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كينداري، عاصمة إقليم سولاويزي الجنوبي الشرقي.

والعبّارات وسيلة نقل شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، والحوادث شائعة لأن معايير السلامة المتراخية غالبا ما تسمح بتحميل السفن بشكل زائد دون معدات كافية لإنقاذ الأرواح.