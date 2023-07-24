20 قتيلا بهجوم انتحاري على قاعدة عسكرية وسط مقديشو

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر عسكري صومالي اليوم الاثنين أن أكثر من 20 جنديا قتلوا في تفجير انتحاري بمعسكر تدريب للجيش في العاصمة مقديشو.

كما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني قوله إن "انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط الفرقة 14 التابعة للجيش الصومالي في مركز تدريب عسكري داخل كلية جالي سياد العسكرية وسط العاصمة".

ولم يوضح المصدر كيف تمكن الانتحاري من اختراق المعسكر واستهداف وحدات الجيش التي كانت تقوم بتدريبات يومية.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن التفجير، بحسب موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها، في حين لم يصدر عن السلطات الصومالية تعليق رسمي على الحادثة.