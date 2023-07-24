اليونان تكافح لإخماد حرائق الغابات مع استمرار عمليات الإجلاء

تواصل فرق الإطفاء اليونانية، اليوم الاثنين، مكافحة حرائق الغابات في البلاد، لا سيما في جزيرة رودس السياحية، وسط توقعات بموجة حر جديدة غدا الثلاثاء.

وقام أفراد خفر السواحل اليوناني بإجلاء 2406 أشخاص في ظل امتداد حرائق الغابات، مما يهدد 17 مستوطنة على الجانب الشمالي لجزيرة كورفو، وفقا لما قاله متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق في

اليونان.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه تم إجلاء 59 شخصا بحرا، كما شاركت سفن خفر السواحل و9 سفن خاصة في عملية الإجلاء، فيما تواصل 4 طائرات و3 مروحيات في كورفو جهود إخماد الحريق، الذي اندلع أمس الأحد في شمال شرق الجزيرة بمنطقة غابات.

كما وقعت حرائق كبيرة في جزيرة إيفيا، بالقرب من كاريستوس، وفي شبه جزيرة بيلوبونيز بالقرب من بلدة إيجو صباح اليوم الاثنين. وقال قطاع الإنقاذ إنه تم إخلاء عدد كبير من القرى، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ويواصل حريق كبير اشتعاله في جزيرة رودس لليوم السابع على التوالي. وقد جرى نقل نحو 20 ألف شخص من الجزيرة الواقعة بجنوب شرق البلاد لأماكن أكثر آمنا أول أمس السبت، فيما تعد إحدى أكبر عمليات الإجلاء في اليونان.

وقد تم إرسال طائرات ومروحيات لإخماد الحريق في وقت مبكر من اليوم لجميع مواقع الحرائق، وفقا لما أعلنه قطاع الدفاع المدني.

وانتظر مئات السياح خصوصا البريطانيين والألمان والفرنسيين في مطار رودس الدولي بحثا عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى تلك الجزيرة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إن فريق انتشار سريع وموظفي الصليب الأحمر البريطاني وصلوا إلى جزيرة رودس اليونانية لتقديم الدعم للرعايا البريطانيين الموجودين في مطار الجزيرة. وأضاف كليفرلي في تغريدة على تويتر إن سلامة الرعايا البريطانيين تبقى على رأس أولويات وزارته.

وتُعد جزيرة رودس التي تضم أكثر من 100 ألف نسمة إحدى أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان، حيث يقصدها سياح من بريطانيا وألمانيا وفرنسا خصوصا.





ومنذ الاثنين الماضي، تشهد اليونان اندلاع حرائق غابات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد.

وتسعى اليونان لإخماد حرائق الغابات المستعرة، حيث وصلت الطائرات من العديد من البلدان للمساعدة، بما في ذلك تركيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولة يونانية قولها إن العديد من المناطق في البلاد لا تزال "في حالة إنذار أحمر".

ونهاية الأسبوع الماضي، اندلعت 4 حرائق أخرى في إحدى جزر كورفو في البحر الأيوني (شمال غرب) التي يرتادها أيضا عدد كبير من السياح.

كما أجلت السلطات أكثر من 2500 شخص وقائيا من كورفو، وحذرت -عبر رسالة هاتفية- السكان والسياح في عدد من البلدات الصغيرة في الشمال بضرورة مغادرة "منازلهم احتياطيا".

ومن المتوقع أن تُسجل الحرارة، اليوم الاثنين، "انخفاضا طفيفا" مع احتمال وصولها إلى 37 درجة مئوية في أثينا، فيما ستبلغ 42 درجة يوم غد في وسط البلاد مع رياح قوية تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وكانت درجات الحرارة في أنحاء اليونان قد تجاوزت 40 درجة مئوية خلال الأيام الماضية.