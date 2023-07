مشاهد صادمة لمهاجرين منهكين من العطش وسط الصحراء الليبية

أظهرت مقاطع فيديو -انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد صادمة لمهاجرين وسط الصحراء، عثر حرس الحدود الليبي عليهم وهم منهكون من العطش وفي حالة من الإعياء الشديد.

ونشر علي والي، أحد منتسبي اللواء 19 التابع لحرس الحدود الليبي، مشاهد مؤثرة لبعض المهاجرين الأفارقة، كانت السلطات التونسية أبعدتهم إلى الحدود الليبية، حسب قوله.

وأظهر الفيديو لحظات اقتراب عناصر الحرس الليبي من مهاجرة سقطت على الأرض، وبدأت في الصراخ بشكل مؤثر بسبب معاناتها العطش، حتى بادر عناصر حرس الحدود بمنحها الماء سريعًا.

وأظهر مقطع فيديو آخر سقوط مهاجر متأثرا بجروحه والعطش الشديد، وعلق والي بالقول "درجات الحرارة تفوق 50 مئوية.. الوضع مزر".

وتبلغ درجة الحرارة حاليًا أكثر من 45 درجة في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس. ومن دون الماء، تبقى فرص المهاجرين في البقاء على قيد الحياة ضئيلة.

Humanitarian response ongoing at #Libyan-Tunisian border to address the needs of stranded migrants. @LibyaRC w/@UNICEFLibya provided drinking water, food and hygiene kits to approximately 400 migrants 1/4 #children in urgent need. Response scaled up w/ @IOM_Libya @UNHCRLibya @WFP pic.twitter.com/4lIVM8WKBu

— UNICEF Libya (@UnicefLibya) July 23, 2023