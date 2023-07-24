قتلى في انهيار سقف صالة ألعاب مدرسية بالصين

قالت وسائل إعلام حكومية صينية إن 10 أشخاص قتلوا نتيجة انهيار سقف خرساني لصالة ألعاب مدرسية في مدينة تشي تشي هار شمالي البلاد.

وذكر المصدر نفسه أن فرق الطوارئ أنقذت 14 شخصا، كما فتحت السلطات في المدينة تحقيقا لمعرفة سبب الانهيار.

وقال والد إحدى اللاعبات وهو ينتظر عند مستشفى سماع أخبار عن ابنته البالغة 16 عاما إن فريقا من لاعبات الكرة الطائرة كان يتدرب داخل الصالة عند وقوع الحادث.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن إدارة الإطفاء والإنقاذ في المنطقة أن الانهيار وقع في مدرسة بحي لونغشا في مدينة تشي تشي هار بإقليم هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وأشارت شينخوا إلى أن تحقيقا أوليا أظهر أن عمال بناء وضعوا بشكل غير قانوني مادة البيرلايت التي تمتص المياه على نحو كبير على سطح صالة الألعاب الرياضية خلال بناء مبنى تعليمي ملاصق لصالة الألعاب الرياضية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هطول الأمطار أسفر عن تشبّع تلك المادة بالمياه، فأدى ذلك إلى ثقل وزنها وانهيار السقف.

وأضافت شينخوا أن تحقيقا موسعا يجري في الحادث وأن مسؤولين في شركة البناء محتجزون لدى الشرطة.

وشهدت تلك المنطقة ومناطق أخرى عديدة في الصين هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع تسببت في فيضانات ودمار في بعض الأماكن.