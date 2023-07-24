هددت روسيا باتخاذ إجراءات انتقامية شديدة ضد أوكرانيا بعد أن ألحقت طائرتان مسيرتان أضرارا بمبان في موسكو، في حين اعترفت أوكرانيا بمحاولتها قصف موسكو في ما وصفتها بعملية خاصة.

ولم يصب أحد في الهجوم الذي استهدف مبان في موسكو، والذي قال مسؤول أوكراني رفيع إنه سيكون هناك المزيد منه، لكن إحدى الطائرتين ألحقت أضرارا بالقرب من مبنى في موسكو يقدم فيه الجيش الروسي إفادات عما يسميه "العملية العسكرية الخاصة"، وهي ضربة رمزية أكدت المدى الذي تستطيع هذه الطائرات المسيرة الوصول إليه.

وقال مراسل لرويترز شاهد تداعيات الحادث إن الطرق القريبة أغلقت مؤقتا وتطايرت النوافذ في الطابقين العلويين من مبنى إداري أصابته طائرة مسيرة ثانية في منطقة أخرى بموسكو وتناثر حطام على الأرض.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن طائرة مسيرة ثالثة على غرار الطائرات الهليكوبتر لا تحمل متفجرات سقطت على مقبرة في بلدة خارج موسكو، وتعهدت الوزارة بالعثور على جميع المسؤولين ومعاقبتهم.

وقال الكرملين إنه سيواصل حملته في أوكرانيا ويحقق جميع أهداف العملية التي تقول عنها كييف ومعظم الدول الغربية إنها "غزو".

وهجوم هذه المرة على موسكو بطائرات مسيرة ليس خطيرا من حيث الخسائر البشرية أو الأضرار المادية، لكنه الأبرز منذ وصول طائرتين بدون طيار إلى الكرملين في مايو/أيار الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سربا من 17 طائرة مسيرة شن هجمات ليلا على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وأضافت الوزارة أنها استخدمت معدات مضادة للطائرات المسيرة ودفاعات جوية لإسقاطها.

وفي تطور آخر، قالت قناة رسمية تابعة للسلطات الروسية اليوم الاثنين إن حركة المرور توقفت مؤقتا على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، دون أن تذكر السلطات سببا لتوقف حركة المرور.





أوكرانيا تعترف وروسيا تهدد

من ناحية أخرى، أكد مسؤول أوكراني في وزارة الدفاع، الاثنين، أن بلاده استهدفت بالفعل العاصمة الروسية موسكو في عملية خاصة.

وقال المصدر- رفض الكشف عن هويته- في تصريحات صحفية، إن الهجوم بطائرتين مسيرتين على موسكو كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، حسبما نقل موقع يورونيوز الأوروبي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أوكرانيا حاولت تنفيذ عمل إرهابي دولي بشنها هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في موسكو، وإن روسيا "تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية شديدة".

وأكدت الخارجية الروسية أنها "تعتبر هذه الأحداث بمثابة لجوء جديد لأساليب إرهابية (…) لترهيب السكان المدنيين".

وأضافت أن "رغبة الغرب في حصول تفاقم للوضع (في النزاع في أوكرانيا) تقف وراء الأعمال الوقحة التي يقوم بها النازيون الجدد الأوكرانيون" ووعدت "بإيجاد ومعاقبة" كل المذنبين.

ومن جهته، قال دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي اليوم الاثنين إنه يتعين على موسكو توسيع نطاق الأهداف التي تقصفها في أوكرانيا لإضافة ما وصفه بالأهداف غير المتوقعة وغير التقليدية شديدة التأثير.

ووعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادرا ما تعلق حكومته على الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، أمس الأحد بما وصفه "بالانتقام من الإرهابيين الروس بسبب أوديسا".

وكان ذلك في إشارة إلى ضربات صاروخية روسية مميتة استمرت لأيام على أهداف في المدينة الساحلية ووصفتها موسكو بأنها جاءت ردا على هجوم أوكراني الأسبوع الماضي على جسر يربط روسيا بالقرم.

وقالت كييف اليوم الإثنين إن هجوما بطائرة مسيرة روسية دمر مستودعات حبوب أوكرانية على نهر الدانوب وأصاب سبعة أشخاص.





روسيا تعلن زيادة كبرى في إنتاج الذخيرة

وفي السياق، قالت روسيا الإثنين إنها زادت بشكل كبير إنتاج الذخيرة والمعدات العسكرية مع دخول عمليتها العسكرية في أوكرانيا شهرها الثامن عشر.

وقال دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء الروسي "منذ بداية هذا العام، يتم إنتاج أنواع كثيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية بكميات أعلى بكثير من العام الماضي".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مايو/أيار الماضي أن قواته تعتمد على "التجديد في الوقت المناسب" لمخزونات الذخيرة والعتاد داعيا إلى زيادة الإنتاج.

وتسعى العقوبات الغربية إلى تعطيل قدرة موسكو على تجديد مخزونها من خلال حظر تصدير قطع غيار الآلات والمكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في ساحة المعركة.