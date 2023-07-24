خلفت دمارا كبيرا.. قوات الاحتلال تنسحب من مخيمي نور شمس وعقبة جبر بالضفة الغربية

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيمي نور شمس شرقي طولكرم وعقبة جبر في أريحا في الضفة الغربية، بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل إصابات خلال عمليتي الاقتحام.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم نور شمس شرق طولكرم، مخلفة دمارا كبيرا في الشوارع والمنازل.

وأكد بيان للهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل إصابات خلال اقتحام مخيم نور شمس، لكن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من التعامل معها.

كما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد محاصرة منزل بذريعة البحث عن مطلوب.





عشرات الآليات

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الاثنين مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن أكثر من 60 آلية عسكرية وجرافات ثقيلة شاركت في التوغل، وسط إطلاق كثيف للنيران وقنابل الغاز السام.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مواجهات عنيفة دارت في مخيم نور شمس، بينما أفاد بيان من سرايا القدس بأن مقاتليها فجروا عبوة أعطبت جرافة إسرائيلية.

وأشار مراسل الجزيرة إلى اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وسماع دويّ انفجارات.

وقالت مراسلة الجزيرة -نقلا عن مصادر طبية- إن فلسطينيين اثنين أصيبا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس.

كما نقلت مصادر إعلامية محلية، أن قوات الاحتلال داهمت خلال اقتحام المخيم منزل النائب عن محافظة طولكرم فتحي القرعاوي، ونكّلت بعائلته، واعتقلت نجله الأسير المحرر مؤمن.

وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، ذكرت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح البنايات العالية، وأطلقوا طائرة مسيرة في محيط المنطقة وطالبوا شابا يتسليم نفسه.