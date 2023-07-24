"جريمة حرب".. تنديد واسع باقتحام الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم وتدمير بنيته التحتية

سادت حالة من الاستنكار والتنديد العربي والفلسطيني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نور شمس شرقي طولكرم، فجر اليوم الاثنين، وإحداث أضرار مادية جسيمة في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.

ووصف رواد المنصات ما حدث بأنه "جريمة حرب"، وسط إشادة بتصدي المقاومة للاحتلال والحاضنة الشعبية لها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت فجر اليوم الاثنين، مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل. وألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية جسيمة بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين، وجرفت مدخل المخيم الرئيس، وحطمت عدة سيارات كانت متوقفة على جانبي الشارع.

جرائم وإدانات

وأدانت الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال، صباح اليوم، لمخيم نور شمس، وما رافقه ونتج عنه من اعتداءات على المواطنين واصابات في صفوفهم وترويعهم.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، تكرار الاحتلال لجرائمه التي ارتكبها في مخيم جنين تأكيدا جديدا على أن دولة الاحتلال تستخف بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها، وإثباتا آخر على أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتكرارها في أكثر من موقع ومنطقة فلسطينية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن ما تعرض له مخيم نور شمس في طولكرم صباح اليوم الاثنين، خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية.

وأضاف اشتية، أن "آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن حصد المزيد من أرواح أبنائنا العزل، بجرائم ذهب ضحيتها أطفال وشبان في مقتبل أعمارهم كما حدث من عمليات إعدام ميدانية للشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية، والطفل محمد البايض من مخيم الجلزون، وإصابة عدد آخر بجروح".

وأوضح اشتية، أن "كل تلك الجرائم تجري بالتوازي مع جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى، هي جرائم تنطلق من عقيدة المحو والحرق والإبادة الجماعية التي يعتنقها الائتلاف الحاكم في إسرائيل".

وقالت حركة حماس، في بيان، إن "اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس شرق طولكرم وإحداث دمار واسع فيه جريمة صهيونية جديدة تضاف إلى مسلسل العربدة والصلف الذي تشرعنه حكومة يمينية متطرفة، وسط صمت دولي مقيت".

وأكدت الحركة، أن "جرائم الاحتلال لن تدفع شعبنا للتخلي عن مقاومته واحتضان ثورته المتصاعدة، وإرادة شعبنا أقوى من رصاص العدو وآلياته، وأن محاولات العدو لإخماد المقاومة فاشلة، وتحطمها كل يوم سواعد مجاهدينا الأبطال".

استنكار وغضب

وعلى منصات التواصل، استنكر نشطاء عرب وفلسطينيون، إضافة إلى مؤسسات حقوقية، اعتداء الاحتلال على المخيم وإلحاق الدمار بالبنى التحتية فيه، والتسبب في خسائر مادية جسيمة، مشددين على أن جرائم الاحتلال لن تتوقف دون ردع ورد دولي حاسم.

وأشاد مغردون بقوة الردع لدى المقاومة في المخيم، والتي تصدت للاحتلال خلال اقتحامه، واحتفوا بالحاضنة الشعبية التي تدعم المقاومة، وتحفز على وجودها للتصدي للاحتلال.

وبرز عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشهد تفجير آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام المخيم، فجر اليوم، وسط تكبيرات الشبان، في مشهد أثار إعجاب النشطاء وإشاداتهم.

وعلق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قائلا: "طولكرم – مخيم نور شمس، تدمير كبير للشوارع، وتجريف للبنية التحتية؛ حصيلة العدوان الإرهابي على المخيم".

وكتبت منظمة مقاتلون من أجل السلام: "إن الاعتداء وتدمير المنشآت المدنية من قبل قوات الاحتلال الفاشي هو جريمة حرب. شاهد صور آثار الدمار -في البنية التحتية- الذي خلّفه الاحتلال عقب اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. هذا احتلال فاشي يخالف كل القوانين الإنسانية والدولية".

ان الاعتداء وتدمير المنشآت المدنية من قبل قوات الاحتلال الفاشي وهو جريمة حرب. #شاهد #صور اثار الدمار في البنية التحتية الذي خلفة الاحتلال عقب اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. هذا احتلال فاشي يخالف كل القوانين الإنسانية والدولية. pic.twitter.com/p3KBJmDQEU — مقاتلون_من_ اجل_ السلام (@CFP_Arabic) July 24, 2023

وكتبت الناشطة المصرية أهداب، "الاحتلال الإسرائيلي يمارس وحشية ضد سكان مخيم نور شمس في طولكرم في الضفة.. اقتحام ورصاص أين منظمات حقوق الإنسان الدولية، هل مباح لقوات احتلال أن تروّع شعبا يعيش في الأصل في مخيم لاجئين".

وعلقت الصحفية، إسراء العرعير، قائلة "صباح الخير لمخيم نور شمس ورجاله، الاحتلال دمر الشوارع لكنه لم ينَلْ من عزيمة أهله، سلاما لطولكرم وأهلها".

صباح الخير لمخيم نور شمس ورجاله 💪

الاحتلال دمر الشوارع لكنه لم ينْل من عزيمة أهله

سلاماً لطولكرم وأهلها ✌️#طولكرم #فلسطين — إسراء العرعير| غزة (@esragaza) July 24, 2023

وكتبت الناشطة أسيل، "التفاف أهالي مخيم نور شمس حول المقاومة بعد كل اقتحام والاحتفال فيهم من أفضل صور الحاضنة الشعبية التي من المفروض (أنها) موجودة بكل البلاد".

يذكر أن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، و9 آخرين بالشظايا، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم نور شمس، شرقي طولكرم.