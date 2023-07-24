ترامب ينتقد قلة دعم أوروبا لأوكرانيا ويطالبها بدفع 100 مليار دولار

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن على أوروبا أن تقدم أكثر من 100 مليار دولار دعما لأوكرانيا، حتى يتسنى لها مضاهاة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشر" (Sunday Morning Futures) الذي تبثه قناة فوكس نيوز (Fox News)، قال ترامب إن أوروبا تفعل القليل جدا مقارنة بالولايات المتحدة في الحرب الأوكرانية، وتابع متسائلا "لماذا ندفع نحن 150 مليار، وهم 20؟".

وأضاف أن الدول الأوروبية أكثر تأثراً بالحرب بشكل مباشر ولا تفعل الكثير مقارنة بالولايات المتحدة، مشددا على أنه "سيضغط على الدول الأوروبية لزيادة دعمها لكييف".

وذكّر ترامب بدعواته للحصول على دعم أوروبي أكبر لحلف شمال الأطلسي "ناتو" من أجل خفض التمويل الأميركي لميزانية الحلف.

وانتقد الرئيس السابق دولًا في الاتحاد الأوروبي لعدم دفع نصيبها العادل لحلف شمال الأطلسي، وقال "لم يدفعوا، وأجبرتهم على الدفع واستلمت مئات المليارات من الدولارات".

وفي الأشهر الأخيرة، كرر ترامب مرارا أن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان لا يزال رئيسا، وقال "إنه سينهي الصراع في يوم واحد إذا أعيد انتخابه في عام 2024".

وعقب المقابلة، قال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب لمجلة نيوزويك في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الأحد إن حديث الرئيس السابق كان "في سياق عدم دفع أوروبا نصيبها العادل لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف أن ترامب كان له الفضل في حث أعضاء الناتو على زيادة مساهماتهم الدفاعية خلال فترة توليه البيت الأبيض.