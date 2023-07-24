يمثل أمام المحكمة اليوم.. بريطانيا توجه اتهامات "بالإرهاب" لداعية إسلامي

وجهت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين 3 اتهامات بما وصفته بالإرهاب للداعية الإسلامي أنجم تشودري بعد اعتقاله في لندن الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن تشودري متهم بالانتماء لمنظمة محظورة وإدارة ما سمتها منظمة إرهابية وإلقاء كلمات في اجتماعات للتشجيع على دعم تلك المنظمة.

ومن المقرر أن يمثل تشودري أمام محكمة في لندن اليوم الاثنين.

وكان تشودري (56 عاما) في وقت من الأوقات من أبرز الدعاة في بريطانيا.

وبدأ تشودري تنفيذ عقوبة بالسجن في بريطانيا في 2016 بعد إدانته بالتشجيع على دعم تنظيم الدولة الإسلامية، وأُفرج عنه في 2018 بعد أن قضى نصف عقوبته التي كانت مقررة بـ5 سنوات ونصف السنة.

ولفت تشودري الانتباه بسبب إشادته بمن نفذوا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة وقوله إنه يريد تحويل قصر بكنغهام إلى مسجد. وكان تشودري الزعيم السابق لجماعة "المهاجرين" التي أصبحت الآن محظورة، وتم الربط بين أتباعه وعدد من المؤامرات في أنحاء العالم.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهاما أيضا لكندي يدعى خالد حسين ويبلغ من العمر 28 عاما بالانتماء لمنظمة محظورة إثر اعتقاله في اليوم نفسه الذي اعتقل فيه تشودري لدى وصوله إلى مطار هيثرو.