27 قتيلا و50 مفقودا جراء انزلاق التربة في الهند

ارتفعت إلى 27 قتيلا حصيلة ضحايا حادث انزلاق هائل للتربة في ولاية ماهاراشترا بوسط غرب الهند، اليوم الأحد، بينما ما زال 50 شخصا مفقودين، كما أعلنت السلطات.

وقال المسؤول المحلي في الولاية يوجيش مهاسي "أحصينا 27 جثة حتى الآن وما زال ما بين 50 و60 شخصا مفقودين، ولكن هناك مشاكل كثيرة في أعمال الإنقاذ في الموقع".

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

وقال مهاسي إن القرية الصغيرة المعزولة تبعد حوالي 5 كيلومترات عن أقرب طريق.

وأضاف أنه لا يمكن لأي معدات ثقيلة الوصول إلى هذا الموقع و"ليس لدينا سوى آلات صغيرة، والجزء الأكبر من العمل يجب أن يكون يدويا".

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف في المنطقة تجعل العملية أصعب، وأوضح أنه ليس متفائلا بإمكانية العثور على المزيد من الناجين في اليوم الرابع من عملية الإنقاذ الجارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عائلات بأكملها لقيت حتفها.

ومنذ بداية الرياح الموسمية في الهند في أوائل يونيو/حزيران الماضي تسببت الفيضانات وانزلاقات التربة في مقتل عشرات بالبلاد.

ويعتقد خبراء أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ظواهر جوية قصوى في العالم.