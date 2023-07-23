وزير خارجية أميركا: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها التي احتلتها روسيا

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن أوكرانيا استعادت نحو 50% من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء الحرب في آخر فبراير/شباط 2022، مضيفا أن الهجوم الأوكراني المضاد سيستمر عدة أشهر.

وأضاف الوزير بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "ما زلنا إلى حد ما في الأيام الأولى من الهجوم المضاد، إنه قوي… لن ينتهي الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين، نظن أنه سيستمر عدة أشهر"، وقد تجاوزت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ500.

وكانت الآمال الكبيرة التي عقدت على الهجوم الأوكراني المضاد قد تراجعت، وذلك في ظل عدم قدرة القوات الأوكرانية -المعززة بالأسلحة الغربية- على إحداث اختراقات كبيرة في خطوط دفاع القوات الروسية جنوبي وشرقي أوكرانيا.





وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح الشهر الماضي أن التقدم الذي تحرزه قواتها ضمن الهجوم المضاد يبقى أقل من المنتظر، مشددا على أن بلاده لا تخضع لأي ضغوط لتسريع نتائج الهجوم المضاد.

وجاء تصريح بلينكن بعد ساعات من حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية مني بالفشل.