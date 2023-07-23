نتنياهو يجري عملية لزرع جهاز منظم لنبضات القلب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه إنه سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب خلال ليلة الأحد.

وأضاف نتنياهو "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة، هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".

وتابع "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن أستمع إلى أطبائي".

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.