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نتنياهو يجري عملية لزرع جهاز منظم لنبضات القلب

Israeli Prime Minister Netanyahu Visits Berlin
نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما (غيتي)
23/7/2023-|آخر تحديث: 23/7/202302:07 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه إنه سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب خلال ليلة الأحد.

وأضاف نتنياهو "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة، هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".

وتابع "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن أستمع إلى أطبائي".

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.

المصدر : رويترز