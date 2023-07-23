رغم استسلامه.. ضابط أميركي يطلق كلبا بوليسيا لمهاجمة رجل أعزل من ذوي البشرة السوداء

أظهر مقطع فيديو انتشر مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي كلبا بوليسيا يهاجم رجلا أسود مشتبها به استسلم للسلطات الأميركية بعد مطاردة عالية السرعة في ولاية أوهايو غرب وسط الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) أن الرجل المطارد واسمه "روز" بدا راكعا على الأرض وذراعاه مرفوعتان في الهواء؛ ورغم ذلك أمر الضابط الذي يدعى ريان سبيكمان الكلب "سيرج" بالهجوم ولم ينصت لتحذيرات ضابط آخر من زملائه في مكان الحادث لإبقاء الكلب تحت المراقبة قائلا "لا تطلق الكلب، يداه مرفوعتان".

وعندما أطلق سبيكمان سراح كلب الشرطة اتجه الحيوان نحو مجموعة من الضباط قبل إعادة توجيهه، ثم تمحور حول روز، وعض ذراعه وسحبه إلى وسط الطريق العشبي، كما يظهر في الفيديو.

وبعد العضة الأولى مباشرة، صرخ روز طلبا للمساعدة قائلا "من فضلك، أزلها من فضلك! انزعها!". وطلب رقباء الشرطة من سبيكمان أن يأمر الكلب بإطلاق سراح روز، وأظهر الفيديو أن أسنان الكلب أمسكت روز لأكثر من 30 ثانية، ما تسبب في جروح بالجلد ونزيف حاد في ذراعيه.

وتلقى الرجل إسعافات أولية في الموقع، ونُقل إلى المستشفى، ويقبع حاليا في سجن المقاطعة، حيث يواجه تهما بالفرار من الشرطة.

وقالت إدارة الشرطة إنها عقدت مجلس مراجعة للتحقيق في الحادث وستصدر نتائجه في نهاية الشهر الجاري ولم تؤكد الإدارة ما إذا كان المتحدث أو أي من ضباط مدينة سيركليفيل الآخرين الموجودين في مكان الحادث قد وضعوا في إجازة أو لا.