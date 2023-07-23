بسبب مخاوف أمنية.. ألمانيا تلغي زيارة وزير دفاعها إلى العراق

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية -اليوم الأحد- أن زيارة الوزير بوريس بيستوريوس إلى العراق "ألغيت على المدى القصير بسبب مخاوف أمنية".

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أنه بعد أعمال الشغب بمحيط السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، أوصت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا بعدم المضي قدما في زيارة وزير الدفاع إلى العراق.

ووفقا لتقييم هيئات ألمانية، لا يمكن استبعاد حدوث احتجاجات أخرى وتردي الوضع، حسب وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن قرار إلغاء زيارة وزير الدفاع اتُخذ أيضا من أجل حماية أفراد القنصلية الألمانية في بغداد.

يذكر أن حرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي في السويد أدى إلى احتجاجات في العراق خلال الفترة القليلة الماضية، وقبل أيام اقتحم وأحرق متظاهرون السفارة السويدية في بغداد، وذلك ردا على ترخيص سلطات البلد الأوروبي بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي.

وفجر أمس السبت، حاول محتجون عراقيون اقتحام مبنى السفارة الدانماركية في بغداد، ولكن قوات الأمن منعتهم من ذلك. وجاءت هذه المحاولة عقب إقدام مجموعة دانماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام -أول أمس الجمعة- على إحراق نسخة من المصحف الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.