اليونان تجلي عشرات الآلاف من جزيرة رودس بسبب الحرائق

قالت السلطات اليونانية إنها أجلت نحو 30 ألف شخص بعيدا عن الحرائق المستعرة في جزيرة رودس منذ 5 أيام، بينهم ألفان نقلوا بالقوارب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حاكم منطقة جنوب بحر إيجة جورج هادزيماركوس إن عملية الإجلاء التي ما زالت جارية أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق، مضيفا "الهدف هو حماية الأرواح".

ونُقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق في رودس، حيث سيمضون الليل، فيما يكافح رجال الإطفاء الحريق.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن 3 عبّارات ركاب رست في ميناء رودس لإيواء بعض من تم إجلاؤهم.

وقال تيريس هاتزيوانو المسؤول في بلدية رودس إن خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيدا عن الحرائق.





وفي عملية الإجلاء بالقوارب من الشاطئ، قال خفر السواحل إن 3 من قواربهم قادت أكثر من 30 مركبا خاصة لنقل أشخاص من شاطئي كيوتاري ولاردوس في شرق جزيرة رودس الواقعة في البحر المتوسط، وقال خفر السواحل إن سفينة تابعة للبحرية اليونانية توجهت إلى المنطقة للمساعدة.

وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ 5 أيام وأججته الرياح العاتية، فيما تشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون اليوناني صفوفا طويلة من السياح وهم يجرّون أمتعتهم فيما يسيرون في أحد الطرقات ضمن عملية الإجلاء، وشوهد دخان يتصاعد في الخلفية.

وقال كونستانتينوس تاراسلياس نائب رئيس بلدية رودس لمحطة "أوبن تي في" (Open TV) التلفزيونية "أقمنا حواجز لصد الحريق حول قرية لايرما، لكن تغير الرياح 180 درجة أدى إلى زيادة حجم الحريق وامتداده لكيلومترات وصولا إلى منطقة سياحية".

وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية الثلاثاء الماضي، وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان اليوم الأحد، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وسيتوجه مسؤولون كبار في الحكومة إلى جزيرة رودس للمساعدة في السيطرة على الوضع.

واندلاع الحرائق في اليونان أمر شائع الحدوث، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافا التي تشهد هبوب الرياح أيضا حولت البلاد إلى بؤرة لحرائق الغابات في السنوات الماضية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية يوليو/تموز الجاري.