أخبار|إيران

إيران تعلن عن مناورات جديدة تشارك فيها جميع القواعد الجوية

A handout picture made available by the Iranian Army office on November 2, 2020 shows Islamic Republic of Iran Air Force F-14 Tomcat fighter aircraft flying during an aerial exercise in Isfahan in central Iran. (Photo by - / Iranian Army office / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / IRANIAN ARMY OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Iranian Army office" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === /
مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو الإيراني (الفرنسية)
23/7/2023

أعلن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني حميد واحدي أن مناورات جوية ستبدأ مساء اليوم الأحد في قاعدة شهيد بابايي الجوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأضاف واحدي -خلال تصريح له- أن جميع القواعد الجوية الإيرانية ستشارك في هذه المناورات التي تهدف إلى إجراء تدريبات على رصد الأهداف واستهدافها عبر مقاتلات ومسيّرات، وإجراء عمليات استطلاع واستهداف أهداف برية وجوية، إلى جانب اختبار التجهيزات العسكرية الجديدة محلية الصنع.

ودأبت إيران خلال السنوات الأخيرة على تنظيم مناورات عسكرية من حين لآخر، سواء على اليابسة أو في مياه الخليج، وذلك من أجل ما تصفه بتعزيز أمنها واستقرارها.

المصدر : الجزيرة + وكالات