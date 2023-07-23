أعلن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني حميد واحدي أن مناورات جوية ستبدأ مساء اليوم الأحد في قاعدة شهيد بابايي الجوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأضاف واحدي -خلال تصريح له- أن جميع القواعد الجوية الإيرانية ستشارك في هذه المناورات التي تهدف إلى إجراء تدريبات على رصد الأهداف واستهدافها عبر مقاتلات ومسيّرات، وإجراء عمليات استطلاع واستهداف أهداف برية وجوية، إلى جانب اختبار التجهيزات العسكرية الجديدة محلية الصنع.

ودأبت إيران خلال السنوات الأخيرة على تنظيم مناورات عسكرية من حين لآخر، سواء على اليابسة أو في مياه الخليج، وذلك من أجل ما تصفه بتعزيز أمنها واستقرارها.