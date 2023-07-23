إيران تعلن عن مناورات جديدة تشارك فيها جميع القواعد الجوية
23/7/2023
أعلن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني حميد واحدي أن مناورات جوية ستبدأ مساء اليوم الأحد في قاعدة شهيد بابايي الجوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.
وأضاف واحدي -خلال تصريح له- أن جميع القواعد الجوية الإيرانية ستشارك في هذه المناورات التي تهدف إلى إجراء تدريبات على رصد الأهداف واستهدافها عبر مقاتلات ومسيّرات، وإجراء عمليات استطلاع واستهداف أهداف برية وجوية، إلى جانب اختبار التجهيزات العسكرية الجديدة محلية الصنع.
ودأبت إيران خلال السنوات الأخيرة على تنظيم مناورات عسكرية من حين لآخر، سواء على اليابسة أو في مياه الخليج، وذلك من أجل ما تصفه بتعزيز أمنها واستقرارها.
المصدر : الجزيرة + وكالات