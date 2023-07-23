أمير قطر يوجه رسالة للرئيس الإيراني ويدعوه لزيارة الدوحة

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث رسالة خطية إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتضمن دعوته لزيارة الدوحة.

وأضافت الخارجية القطرية أن الرسالة سلمها وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي خلال لقائه في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وكان بيان للخارجية القطرية أفاد بأن الخليفي التقى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان بالعاصمة الإيرانية طهران.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي.

رسالة من سمو الأمير إلى الرئيس الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/oQ9YG4XxRS — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 23, 2023

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي سلم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رسالة مكتوبة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موجهة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتم توجيه دعوة رسمية من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني لزيارة الدوحة.

وقال الخليفي إن المباحثات شملت تبادل الآراء بشأن مستجدات مباحثات العودة إلى الاتفاق النووي وآخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.