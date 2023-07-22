مقتل 6 مهاجرين بعد غرق قارب قبالة سواحل المغرب

لقي ما لا يقل عن 6 مهاجرين حتفهم بعد غرق قاربهم بعد اصطدامه بالصخور قبالة سواحل المغرب.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية -على صفحتها بموقع فيسبوك، أمس الجمعة- إن 48 شخصا نجوا من الحادث.

ووفقا للوكالة، فقد أطلقت السلطات المغربية عمليات بحث واسعة على أمل العثور على مزيد من الناجين.

يأتي هذا في وقت تتزايد محاولات الهجرة غير النظامية باتجاه جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي عبر طرق خطيرة، بسبب تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط.

وتسببت هذه المحاولات بغرق أو فقدان عشرات المهاجرين، بحسب منظمات غير حكومية.

والأسبوع الماضي، أعلنت شبكة "ألارم فون" غير الحكومية على تويتر أن 24 شخصًا لقوا حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه كان يضم 61 شخصا نجا منهم 37 شخصًا نقلوا إلى مستشفى بالداخلة.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن الداخلية الإسبانية، فقد وصل 12 ألفا و704 مهاجرين إلى إسبانيا بشكل غير نظامي في النصف الأول من العام، غالبيتهم 7213 شخصا في جزر الكناري.

من جانبها، أحبطت السلطات المغربية نحو 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفق معطيات رسمية.