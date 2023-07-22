عاجل| مراسل الجزيرة: تجمع لمحتجين غاضبين في مداخل المنطقة الخضراء ببغداد يحاولون الوصول إلى السفارة الدانماركية

مراسل الجزيرة:

تجمع لمحتجين غاضبين في مداخل المنطقة الخضراء في بغداد يحاولون الوصول إلى السفارة الدانماركية

انتشار مكثف لقوات الأمن العراقية في مداخل المنطقة الخضراء في بغداد لمنع المتظاهرين من دخولها

إغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد لمنع المتظاهرين من العبور إليها

المتظاهرون يعبرون جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء وقوات الأمن تحاول تفريقهم بقنابل الغاز